Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Am Mittwoch sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.74 Prozent auf 29’742.60 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.18 Prozent stärker bei 29’875.18 Punkten, nach 29’525.48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’881.50 Punkte, das Tagestief hingegen 29’715.88 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.111 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 29’825.11 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 29’064.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’839.20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 18.00 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 34.14 Prozent auf 259.20 USD), CoreWeave (+ 19.28 Prozent auf 107.73 USD), Lumentum (+ 13.63 Prozent auf 932.47 USD), SpaceX (+ 9.65 Prozent auf 146.15 USD) und Seagate Technology (+ 7.03 Prozent auf 878.21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-5.76 Prozent auf 1’828.29 USD), Axon Enterprise (-5.74 Prozent auf 599.78 USD), AppLovin (-4.68 Prozent auf 303.76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.38 Prozent auf 578.85 USD) und Workday (-3.30 Prozent auf 175.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61’855’537 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.564 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch