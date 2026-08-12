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12.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel gewinnt am Mittwochnachmittag

Intel Aktie News: Intel gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 100,71 USD.

Intel
80.39 CHF 2.46%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 100,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 103,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 101,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9'935'471 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 20,76 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 79,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9443 19.03.2027 145247846
Long 11.225 18.12.2026 156468419
Long 58.5323 18.09.2026 156468418
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.6905 14.59 159436606
Long 11.225 5.69 158786012
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1255 9.83 158150659
Short 9.105 6.90 159032609
Short 12.607 3.93 158478374
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -84.90 140837012
Long 10 -12.91 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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