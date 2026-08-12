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12.08.2026 18:00:09
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittwochmittag im Plus
Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Plus.
Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.70 Prozent auf 29’730.96 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.18 Prozent fester bei 29’875.18 Punkten, nach 29’525.48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’881.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’715.88 Zählern.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.072 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 29’825.11 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 29’064.80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 23’839.20 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.95 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 23.42 Prozent auf 238.48 USD), CoreWeave (+ 17.74 Prozent auf 106.34 USD), Lumentum (+ 13.78 Prozent auf 933.66 USD), Sandisk (+ 8.13 Prozent auf 1’374.36 USD) und Seagate Technology (+ 7.29 Prozent auf 880.30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Workday (-3.96 Prozent auf 174.09 USD), Axon Enterprise (-3.41 Prozent auf 614.59 USD), Thomson Reuters (-3.14 Prozent auf 101.55 USD), Take Two (-2.96 Prozent auf 243.09 USD) und Adobe (-2.92 Prozent auf 256.00 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’872’687 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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