Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Am Donnerstag legt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.53 Prozent auf 6’511.02 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.541 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.191 Prozent auf 6’489.33 Punkte an der Kurstafel, nach 6’476.98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’521.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’489.33 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 2.36 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 6’398.01 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 6’027.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’263.29 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.29 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’521.74 Punkten. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 7.18 Prozent auf 29.39 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.65 Prozent auf 6.84 EUR), Siemens Energy (+ 1.50 Prozent auf 153.12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.48 Prozent auf 522.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.28 Prozent auf 33.25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4.78 Prozent auf 1’143.20 EUR), Siemens (-4.62 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.61 Prozent auf 59.11 EUR), Eni (-0.94 Prozent auf 23.25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.86 Prozent auf 46.86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5’883’290 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 567.567 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch