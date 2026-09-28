Infineon-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Infineon befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.0 Prozent auf 56.15 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 13.98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 553’487 Infineon-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 50.0 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Infineon am 10.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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