Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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28.09.2026 09:28:20
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen
Das macht der DAX aktuell.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.15 Prozent fester bei 25’445.55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.112 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.139 Prozent auf 25’443.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’408.64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’447.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’407.22 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’569.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24’671.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23’739.47 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.69 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 1.93 Prozent auf 38.52 EUR), Beiersdorf (+ 1.73 Prozent auf 79.92 EUR), RWE (+ 1.52 Prozent auf 60.30 EUR), Vonovia SE (+ 1.43 Prozent auf 17.42 EUR) und Fresenius SE (+ 1.41 Prozent auf 46.80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Infineon (-1.11 Prozent auf 56.08 EUR), HOCHTIEF (-1.11 Prozent auf 392.80 EUR), Siemens (-0.40 Prozent auf 277.20 EUR) und SAP SE (-0.39 Prozent auf 185.20 EUR) unter Druck.
Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 248’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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