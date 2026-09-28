Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.09.2016 wurde die Infineon-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.43 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64.830 Infineon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Infineon-Aktie auf 56.71 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’676.50 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 267.65 Prozent.
Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 73.84 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Infineon-Aktie auf 70.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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