SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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05.10.2026 15:58:10
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück
Der LUS-DAX fällt derzeit.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.35 Prozent schwächer bei 25’208.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’344.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’143.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 26’052.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’820.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’379.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.61 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Continental (+ 1.73 Prozent auf 69.28 EUR), GEA (+ 1.73 Prozent auf 67.60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.24 Prozent auf 40.04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.12 Prozent auf 40.17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-2.01 Prozent auf 399.20 EUR), Bayer (-1.65 Prozent auf 44.20 EUR), Siemens Healthineers (-1.51 Prozent auf 37.29 EUR), Heidelberg Materials (-1.45 Prozent auf 146.25 EUR) und RWE (-1.39 Prozent auf 58.28 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’971’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.76 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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