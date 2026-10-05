Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.35 Prozent schwächer bei 25’208.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’344.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’143.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 26’052.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’820.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’379.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.61 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Continental (+ 1.73 Prozent auf 69.28 EUR), GEA (+ 1.73 Prozent auf 67.60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.24 Prozent auf 40.04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.12 Prozent auf 40.17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-2.01 Prozent auf 399.20 EUR), Bayer (-1.65 Prozent auf 44.20 EUR), Siemens Healthineers (-1.51 Prozent auf 37.29 EUR), Heidelberg Materials (-1.45 Prozent auf 146.25 EUR) und RWE (-1.39 Prozent auf 58.28 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’971’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.76 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch