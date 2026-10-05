DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Infineon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34.14 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 292.912 Infineon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 64.64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18’933.80 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89.34 Prozent gesteigert.

Am Markt war Infineon jüngst 84.17 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch