Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot

Am Montag geht es im DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.07 Prozent auf 25’213.19 Punkte nach unten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.094 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.080 Prozent höher bei 25’251.39 Punkten, nach 25’231.20 Punkten am Vortag.

Bei 25’308.81 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’143.26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 26’046.40 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’779.31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24’378.80 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.75 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 1.50 Prozent auf 69.12 EUR), Fresenius SE (+ 1.08 Prozent auf 44.11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.04 Prozent auf 39.96 EUR), SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.91 Prozent auf 40.09 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-1.65 Prozent auf 39.74 EUR), HOCHTIEF (-1.57 Prozent auf 401.00 EUR), Siemens Healthineers (-1.48 Prozent auf 37.30 EUR), Merck (-1.35 Prozent auf 135.05 EUR) und Siemens (-1.23 Prozent auf 272.70 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1’226’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212.280 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch