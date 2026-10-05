GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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05.10.2026 15:58:10
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester
So bewegt sich der DAX heute.
Um 15:40 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.04 Prozent stärker bei 25’241.05 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.094 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.080 Prozent auf 25’251.39 Punkte an der Kurstafel, nach 25’231.20 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25’143.26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’324.70 Punkten erreichte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX mit 26’046.40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25’779.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der DAX bei 24’378.80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2.86 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2.31 Prozent auf 188.16 EUR), Continental (+ 1.73 Prozent auf 69.28 EUR), GEA (+ 1.73 Prozent auf 67.60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.24 Prozent auf 40.04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.12 Prozent auf 40.17 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-2.01 Prozent auf 399.20 EUR), Bayer (-1.65 Prozent auf 44.20 EUR), Siemens Healthineers (-1.51 Prozent auf 37.29 EUR), Heidelberg Materials (-1.45 Prozent auf 146.25 EUR) und RWE (-1.39 Prozent auf 58.28 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’971’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro heraus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.76 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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