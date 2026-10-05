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Krypto-Marktbericht 05.10.2026 17:23:14

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 85.508,13 US-Dollar und damit 1,16 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 86.511,89 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 5,1 Prozent auf 11,55 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 25,3 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,40 Prozent stärker bei 71,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 70,71 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,89 Prozent auf 2.702,05 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.726,23 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,39 Prozent auf 314,57 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 319,00 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,31 Prozent auf 1,501 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,521 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,60 Prozent auf 555,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 546,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Cardano-Kurs um 3,61 Prozent auf 0,2690 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2596 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2152 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3364 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3357 US-Dollar.

Nach 795,16 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagnachmittag um 0,73 Prozent auf 789,39 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Dogecoin um 1,09 Prozent auf 0,0948 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0958 US-Dollar.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 1,56 Prozent auf 119,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 121,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 1,75 Prozent schwächer bei 10,92 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 11,11 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 3,17 Prozent auf 13,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,28 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,189 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,212 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,88 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Chinnapong / Shutterstock.com
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