Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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07.05.2026 15:45:39
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 47 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Power-Halbleiter für den Einsatz im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz blieben der zentrale Wachstumstreiber, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
60.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
59.10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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