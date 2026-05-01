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07.05.2026 15:45:39

Infineon Kaufen

Infineon
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 47 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Power-Halbleiter für den Einsatz im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz blieben der zentrale Wachstumstreiber, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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