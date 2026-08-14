Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende

Strategy-Chef Phong Le verspricht neue Bitcoin-Käufe noch in diesem Jahr

Verkäufe seit Mai brechen mit der alten Nie-verkaufen-Haltung

Analysten bleiben trotz Kursziel-Kürzungen mehrheitlich optimistisch gestimmt

Strategy-CEO Phong Le hat in einem Interview mit FOX Business angekündigt, dass das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände im Laufe des Jahres 2026 wieder aufstocken wolle. Der Softwareanbieter, der sich selbst als weltweit erstes und grösstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen bezeichnet, hatte seit Mai mehrfach Teile seiner Kryptowährungsbestände verkauft, um Verpflichtungen gegenüber Aktionären zu bedienen. Die Strategy-Aktie gibt am Freitag an der NASDAQ zeitweise um 4,68 Prozent auf 92,56 US-Dollar nach.

Strategy-CEO Le verspricht Rückkehr zur Kaufstrategie

Im Gespräch mit dem Fernsehsender erklärte Phong Le am Montag, veränderte geschäftliche Prioritäten hätten Strategy dazu bewogen, Teile seiner Bitcoin-Bestände zu veräussern, das Unternehmen werde die Käufe aber noch in diesem Jahr wieder aufnehmen. Einen konkreten Umfang oder Zeitpunkt nannte er nicht. Le verwies zugleich auf die Gesamtbilanz seit Jahresbeginn: Strategy habe rund 175'000 Bitcoin gekauft und lediglich etwa 7'000 BTC verkauft, also rund 25-mal mehr gekauft als verkauft. Damit sei das Unternehmen vom zweitgrössten zum grössten institutionellen Bitcoin-Halter der Welt aufgestiegen.

Trotz eines Gesamtbestands von mehr als 840'000 Bitcoin hat Strategy seit Mai viermal Teile seiner Reserven verkauft. Die am Montag gemeldete Verkaufsrunde betraf laut SEC-8-K-Meldung den Zeitraum vom 3. bis 9. August und umfasste insgesamt 1'690 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 64'262 US-Dollar, was einen Erlös von 108,6 Millionen US-Dollar einbrachte. Der Bitcoin-Bestand lag zum 9. August bei 840'447 BTC mit Gesamtkosten von 63,36 Milliarden US-Dollar, durchschnittlich 75'385 US-Dollar je Bitcoin. Die Erlöse flossen in Dividenden auf Vorzugsaktien, Aktienrückkäufe und die US-Dollar-Reserve, die zum selben Stichtag 4,65 Milliarden US-Dollar erreichte.

Bruch mit dem Nie-verkaufen-Versprechen

Die Verkaufsserie markiere einen Bruch mit der langjährigen Nie-verkaufen-Haltung, für die Strategy bekannt war. Laut Cointelegraph sehe sich das Unternehmen damit widersprüchlichen Anforderungen ausgesetzt, zwischen Verpflichtungen gegenüber Stamm- und Vorzugsaktionären auf der einen und der eigenen Strategie zum Ausbau der Bitcoin-Bestände auf der anderen Seite.

Analysten bleiben zuversichtlich für Strategy-Aktie

Von den 13 bei TipRanks erfassten Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf, einer rät zum Halten, das mittlere Kursziel liegt bei 257,75 US-Dollar bei einer Spanne von 125 bis 540 US-Dollar. Mizuho Securities-Analyst Dan Dolev senkte sein Kursziel am Montag auf 165 US-Dollar von zuvor 213 US-Dollar, beliess die Einstufung aber bei Buy. Auch Benchmark Co. und Clear Street kappten Ende Juli ihre Kursziele, Cantor Fitzgerald bestätigte vergangenen Freitag ein Kursziel von 186 US-Dollar bei Buy.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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