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Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026

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Berkshire Hathaway-Performance 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Berkshire Hathaway
412.77 CHF -0.08%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Berkshire Hathaway-Papier statt. Der Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 287.89 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 34.735 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie auf 506.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’608.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76.08 Prozent vermehrt.

Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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