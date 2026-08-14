S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Meta Platforms (ex Facebook)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 124.88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.801 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 476.43 USD, da sich der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie am 13.08.2026 auf 594.97 USD belief. Mit einer Performance von +376.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Meta Platforms (ex Facebook) eine Marktkapitalisierung von 1.48 Bio. USD. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf 38.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch