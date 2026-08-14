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Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

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Profitable Uber-Anlage? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Uber-Aktie Anlegern gebracht.

Uber
62.74 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Uber-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 91.40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.941 Uber-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 830.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75.88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.98 Prozent.

Am Markt war Uber jüngst 154.39 Mrd. USD wert. Uber-Papiere wurden am 10.05.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Uber-Aktie auf 42.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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