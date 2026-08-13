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|Euro STOXX 50-Marktbericht
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13.08.2026 15:58:16
Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Mit dem Euro STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.
Um 15:40 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.39 Prozent auf 6’559.66 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.599 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.123 Prozent auf 6’542.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’533.99 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’574.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’542.00 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.607 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 6’271.02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2026, mit 5’861.07 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’388.25 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12.12 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.14 Prozent auf 28.47 EUR), UniCredit (+ 0.93 Prozent auf 85.80 EUR), Siemens (+ 0.89) Prozent auf 284.45 EUR), Siemens Energy (+ 0.80 Prozent auf 163.00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.66 Prozent auf 6.91 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-2.11 Prozent auf 50.19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.65 Prozent auf 72.64 EUR), Eni (-1.44 Prozent auf 23.66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 45.62 EUR) und Infineon (-0.67 Prozent auf 62.67 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’144’564 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 598.940 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.10 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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