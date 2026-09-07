Rohstoffkurse am Vormittag

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.414,04 US-Dollar und damit -0,34 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.428,95 US-Dollar.

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -0,54 Prozent auf 65,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 66,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,25 Prozent auf 1.820,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.825,00 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,94 Prozent auf 1.402,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.389,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,25 Prozent auf 96,52 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 96,28 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,36 Prozent auf 91,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,48 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,31 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,10 Prozent auf 121,25 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 119,93 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch