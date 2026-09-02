LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 64,50 auf 50,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
50.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48.02 €
|
Abst. Kursziel*:
4.54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.93%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
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