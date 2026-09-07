Swissport-Aktie: Ausbau des Geschäfts in Saudi-Arabien mit Flynas

Das Schweizer Unternehmen hat mit der Billigfluggesellschaft Flynas eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, wie Swissport am Montag mitteilte.

Künftig übernimmt Swissport während fünf Jahren exklusiv die Bodenabfertigung für Flynas an sämtlichen von der Fluggesellschaft bedienten Flughäfen in Saudi-Arabien. Gleichzeitig steigt Flynas mit 10 Prozent bei Swissport Saudi Arabia ein. Die Fluggesellschaft erhält zudem die Option, ihre Beteiligung später auf bis zu 20 Prozent auszubauen.

Durch die Vereinbarung steigt der Marktanteil von Swissport bei der Bodenabfertigung in Saudi-Arabien nach eigenen Angaben auf rund 40 Prozent. Das Unternehmen erwartet eine deutliche Ausweitung seiner dortigen Aktivitäten. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden nicht gemacht.

Swissport ist seit zehn Jahren in Saudi-Arabien tätig und beschäftigt dort mittlerweile mehr als 6000 Personen an 20 Flughäfen. Das Land zählt zu den am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkten weltweit.

Auch Flynas wächst kräftig. Die Airline beförderte 2025 insgesamt 15,8 Millionen Passagiere, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Für den weiteren Ausbau hat sie insgesamt 280 Flugzeuge bestellt.

to/rw

Zürich (awp)