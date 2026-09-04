Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.49 Prozent höher bei 4’047.00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559.304 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.330 Prozent auf 4’040.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’027.43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’035.36 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’066.68 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.29 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 3’981.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’208.59 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 3’623.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.66 Prozent nach oben. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.69 Prozent auf 73.50 EUR), PVA TePla (+ 5.94 Prozent auf 31.38 EUR), Siltronic (+ 4.53 Prozent auf 78.50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.87 Prozent auf 139.40 EUR) und Infineon (+ 3.37 Prozent auf 57.40 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nemetschek SE (-3.94 Prozent auf 64.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.11 Prozent auf 31.16 EUR), EVOTEC SE (-2.44 Prozent auf 3.19 EUR), Bechtle (-1.68 Prozent auf 36.34 EUR) und Sartorius vz (-1.55 Prozent auf 241.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’143’517 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8.33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch