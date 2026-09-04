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Euro STOXX 50 im Blick 04.09.2026 17:58:11

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

So performte der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.

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Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel letztendlich um 0.21 Prozent auf 6’396.12 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.421 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.030 Prozent schwächer bei 6’380.70 Punkten, nach 6’382.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’363.35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’409.38 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.25 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6’486.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’103.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’346.71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9.33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6.47 Prozent auf 81.30 EUR), Infineon (+ 2.40 Prozent auf 56.86 EUR), BMW (+ 1.68 Prozent auf 62.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.17 Prozent auf 47.69 EUR) und Airbus SE (+ 0.95 Prozent auf 198.90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3.38 Prozent auf 1’034.00 EUR), Eni (-3.38 Prozent auf 23.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR), Bayer (-0.99 Prozent auf 48.85 EUR) und Deutsche Börse (-0.92 Prozent auf 281.30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’841’849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 557.237 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.66 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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