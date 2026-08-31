Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktien-Prognosen
|
31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Bayer-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Bayer-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 55,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,46 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Bayer-Aktie von 49,04 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-6,20
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|22,35
|05.08.2026
|UBS AG
|62,00 EUR
|26,43
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|61,00 EUR
|24,39
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|63,50 EUR
|29,49
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-6,20
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|1,96
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.