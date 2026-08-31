August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 55,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,46 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Bayer-Aktie von 49,04 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 46,00 EUR -6,20 10.08.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 22,35 05.08.2026 UBS AG 62,00 EUR 26,43 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 61,00 EUR 24,39 05.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 63,50 EUR 29,49 05.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 46,00 EUR -6,20 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 1,96 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch