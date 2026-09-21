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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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21.09.2026 13:44:07

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jährliche Investorentag in New York am 28. September dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, schrieb Henri Patricot in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er sieht sowohl für die Gewinne als auch für die Ausschüttungen des Öl- und Gaskonzerns kurzfristig erheblich Luft nach oben. Zudem erwarte er eine sich verbessernde Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung in den Jahren ab 2030./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
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13:44 TotalEnergies Buy UBS AG
14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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