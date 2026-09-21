Société Générale Aktie 519928 / FR0000130809
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21.09.2026 08:09:00
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
Societe Generale will ihre Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2029 deutlich steigern und setzt dafür auf Kostensenkungen und höhere Erlöse.
PARIS (awp international)
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