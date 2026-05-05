HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
14.34CHF
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6.70 %
12:32:15
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06.05.2026 11:12:09
HSBC Buy
HSBC Holdings
14.34 CHF 6.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.38 £
|
Abst. Kursziel*:
27.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.83%
|
Analyst Name::
Melissa Kuang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.05.26
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|05.05.26
|HSBC Holdings Neutral
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|11:12
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|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
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