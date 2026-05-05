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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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06.05.2026 11:12:09

HSBC Buy

HSBC Holdings
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.38 £ 		Abst. Kursziel*:
27.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.51 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25.83%
Analyst Name::
Melissa Kuang 		KGV*:
-
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11:12 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
05.05.26 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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