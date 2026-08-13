Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.37 Prozent schwächer bei 10’793.43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.248 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 10’833.58 Punkte an der Kurstafel, nach 10’833.15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’837.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’779.23 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.988 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’498.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’325.35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9’165.23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bank of Georgia Group (+ 4.53 Prozent auf 132.97 GBP), Barratt Developments (+ 2.83 Prozent auf 3.30 GBP), BAT (+ 2.27 Prozent auf 42.44 GBP), Computacenter (+ 2.15 Prozent auf 49.32 GBP) und Persimmon (+ 2.00 Prozent auf 11.93 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-4.67 Prozent auf 38.41 GBP), Rio Tinto (-4.20 Prozent auf 72.09 GBP), Fresnillo (-3.85 Prozent auf 29.00 GBP), Anglo American (-3.01 Prozent auf 39.36 GBP) und Aberdeen Group (-2.79 Prozent auf 2.44 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 84’243’828 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306.556 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch