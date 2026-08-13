Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich leichter

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0.56 Prozent tiefer bei 10’772.67 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.248 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 10’833.58 Punkte an der Kurstafel, nach 10’833.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10’756.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’837.02 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’498.29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’325.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’165.23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.26 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 5.19 Prozent auf 133.80 GBP), BAT (+ 2.75 Prozent auf 42.64 GBP), Barratt Developments (+ 2.37 Prozent auf 3.29 GBP), Computacenter (+ 2.28 Prozent auf 49.38 GBP) und Persimmon (+ 2.22 Prozent auf 11.96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6.78 Prozent auf 37.56 GBP), Rio Tinto (-4.77 Prozent auf 71.66 GBP), Fresnillo (-4.74 Prozent auf 28.73 GBP), Endeavour Mining (-4.17 Prozent auf 41.09 GBP) und Weir Group (-3.62 Prozent auf 26.62 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 135’662’444 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.556 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch