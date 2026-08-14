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14.08.2026 15:58:13
Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben
Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.09 Prozent tiefer bei 10’762.96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’772.54 Punkte an der Kurstafel, nach 10’772.67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’789.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’723.66 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1.27 Prozent zurück. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 10’529.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10’372.93 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 14.08.2025, mit 9’177.24 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Experian (+ 4.77 Prozent auf 29.45 GBP), Entain (+ 4.22 Prozent auf 5.69 GBP), Sage (+ 3.94 Prozent auf 10.55 GBP), Pershing Square (+ 2.79 Prozent auf 39.76 GBP) und Computacenter (+ 2.57 Prozent auf 50.65 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-4.95 Prozent auf 35.70 GBP), GSK (-2.53 Prozent auf 18.10 GBP), AstraZeneca (-2.12 Prozent auf 114.60 GBP), Glencore (-2.10 Prozent auf 5.49 GBP) und BAT (-1.57 Prozent auf 41.97 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 15’766’009 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309.051 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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