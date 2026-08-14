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FTSE 100-Performance im Blick 14.08.2026 09:28:18

Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Der FTSE 100 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Antofagasta
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Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.03 Prozent auf 10’776.32 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’772.54 Punkten, nach 10’772.67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’763.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’789.71 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1.14 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 10’529.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’372.93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der FTSE 100 9’177.24 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.29 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 4.14 Prozent auf 10.57 GBP), Experian (+ 3.52 Prozent auf 29.10 GBP), RELX (+ 2.97 Prozent auf 25.65 GBP), Entain (+ 2.90 Prozent auf 5.61 GBP) und Auto Trader Group (+ 2.89 Prozent auf 5.41 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3.31 Prozent auf 36.32 GBP), Fresnillo (-2.22 Prozent auf 28.09 GBP), Glencore (-2.21 Prozent auf 5.49 GBP), Endeavour Mining (-2.02 Prozent auf 40.26 GBP) und Anglo American (-1.86 Prozent auf 38.42 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 2’322’729 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309.051 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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