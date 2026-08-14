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FTSE 100 aktuell 14.08.2026 12:26:16

Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 heute.

Glencore
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Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0.07 Prozent auf 10’765.57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’772.54 Punkte an der Kurstafel, nach 10’772.67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’789.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’723.66 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1.24 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.07.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’529.39 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 10’372.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’177.24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.18 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Experian (+ 5.66 Prozent auf 29.70 GBP), Sage (+ 3.74 Prozent auf 10.53 GBP), Entain (+ 3.64 Prozent auf 5.65 GBP), RELX (+ 3.35 Prozent auf 25.75 GBP) und Auto Trader Group (+ 2.40 Prozent auf 5.38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-4.85 Prozent auf 35.74 GBP), Glencore (-2.50 Prozent auf 5.47 GBP), GSK (-2.18 Prozent auf 18.16 GBP), Metlen Energy Metals (-2.10 Prozent auf 48.46 EUR) und Anglo American (-1.69 Prozent auf 38.49 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 7’756’014 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.051 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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