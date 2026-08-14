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Index im Fokus 14.08.2026 17:58:20

Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

So performte der FTSE 100 schlussendlich.

Glencore
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Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent leichter bei 10’750.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’772.54 Punkte an der Kurstafel, nach 10’772.67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’789.71 Punkte, das Tagestief hingegen 10’723.66 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1.38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’529.39 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Wert von 10’372.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9’177.24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.03 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Sage (+ 4.48 Prozent auf 10.61 GBP), Experian (+ 2.81 Prozent auf 28.90 GBP), Auto Trader Group (+ 2.62 Prozent auf 5.40 GBP), IG Group (+ 2.33 Prozent auf 13.63 GBP) und Entain (+ 2.13 Prozent auf 5.57 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-4.55 Prozent auf 35.85 GBP), Glencore (-2.14 Prozent auf 5.49 GBP), AstraZeneca (-2.12 Prozent auf 114.60 GBP), GSK (-2.10 Prozent auf 18.18 GBP) und Marks Spencer (-1.84 Prozent auf 3.84 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 37’238’359 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309.051 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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