Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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13.08.2026 12:26:58
Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus
Heutiger Marktbericht zum FTSE 100.
Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.23 Prozent leichter bei 10’807.86 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.248 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent fester bei 10’833.58 Punkten in den Handel, nach 10’833.15 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’779.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’837.02 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.855 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 10’498.29 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Stand von 10’325.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’165.23 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.61 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 2.62 Prozent auf 3.29 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.30 Prozent auf 130.13 GBP), Kingfisher (+ 2.14 Prozent auf 3.29 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2.05 Prozent auf 14.55 GBP) und Persimmon (+ 1.97 Prozent auf 11.93 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-4.82 Prozent auf 38.35 GBP), Rio Tinto (-4.54 Prozent auf 71.84 GBP), Fresnillo (-3.71 Prozent auf 29.04 GBP), Anglo American (-3.25 Prozent auf 39.26 GBP) und Aberdeen Group (-3.23 Prozent auf 2.43 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’970’906 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 306.556 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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