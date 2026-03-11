Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

62.74
CHF
-1.64
CHF
-2.55 %
14:23:04
SWX
11.03.2026 13:08:14

Henkel vz Sector Perform

Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
69.74 € 		Abst. Kursziel*:
7.54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
69.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.45%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

13:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:08 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11:32 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:09 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
