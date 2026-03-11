Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
62.74CHF
-1.64CHF
-2.55 %
14:23:04
SWX
11.03.2026 13:08:14
Henkel vz Sector Perform
Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
69.74 €
|
Abst. Kursziel*:
7.54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
69.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.45%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|62.74
|-2.55%
