Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
62.56CHF
-1.82CHF
-2.83 %
12:50:08
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 11:09:04
Henkel vz Sell
Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sell" belassen. Schwächer als erwartet seien die Quartalszahlen insgesamt ausgefallen, aber besser im Bereich Haarpflege, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69.86 €
|
Abst. Kursziel*:
4.49%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
69.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11:58
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
10:37
|RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform (finanzen.ch)
|
10:22
|Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:39
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)