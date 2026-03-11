Henkel vz. 64.33 CHF -2.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sell" belassen. Schwächer als erwartet seien die Quartalszahlen insgesamt ausgefallen, aber besser im Bereich Haarpflege, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / GMT



