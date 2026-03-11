Inditex 48.49 CHF 3.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzernhabe die Erwartungen erfüllt, und die Aussagen zum aktuellen Geschäft seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch./gl/ag;

