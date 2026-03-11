Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.03.2026 13:20:55

Inditex Buy

Inditex
48.49 CHF 3.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzernhabe die Erwartungen erfüllt, und die Aussagen zum aktuellen Geschäft seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.60 € 		Abst. Kursziel*:
17.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.27%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

