Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
63.46CHF
-0.58CHF
-0.91 %
17:27:38
SWX
08.12.2025 16:31:09
Henkel vz Buy
Henkel vz.
63.88 CHF -0.89%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.94 €
|
Abst. Kursziel*:
35.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.10%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
