Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

34.20
CHF
0.80
CHF
2.40 %
14:20:12
SWX
11.03.2026 13:15:17

Porsche vz Neutral

Porsche vz.
34.62 CHF 3.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38.02 € 		Abst. Kursziel*:
5.21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
38.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.25%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

