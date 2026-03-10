Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
34.20CHF
0.80CHF
2.40 %
14:20:12
SWX
11.03.2026 13:15:17
Porsche vz Neutral
Porsche vz.
34.62 CHF 3.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
