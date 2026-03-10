Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgütewrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
70.34 €
Abst. Kursziel*:
12.31%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
70.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.90%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|63.30
|-1.68%
