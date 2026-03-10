Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'938 -1.0%  SPI 17'942 -1.0%  Dow 47'707 -0.1%  DAX 23'674 -1.2%  Euro 0.9033 0.0%  EStoxx50 5'787 -0.9%  Gold 5'186 -0.1%  Bitcoin 54'193 -0.4%  Dollar 0.7784 -0.1%  Öl 89.5 -2.1% 
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

63.08
CHF
-1.30
CHF
-2.02 %
09:38:08
SWX
11.03.2026 08:46:05

Henkel vz Hold

Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgütewrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.34 € 		Abst. Kursziel*:
12.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.90%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

