Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Consumergeschäft habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, der Bereich Klebstoffe hingegen enttäuscht, schrieb Warren Ackerman am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden indes der vom Unternehmen signalisierte, schwache Start ins neue Jahr sowie die breite Margenzielspanne für 2026. Die Frage sei, ob der Ausblick bereits die Entwicklung der Öl- und Gaspreise berücksichtige./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
69.74 €
|
Abst. Kursziel*:
14.71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
69.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
13:58
|RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:22
|Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform (finanzen.ch)
|
11:58
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
10:37
|RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform (finanzen.ch)
|
10:22
|Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|62.68
|-2.64%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:30
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:17
|
Barclays Capital
HOCHTIEF Equal Weight
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Porsche vz. Neutral
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
BioNTech Buy
|13:12
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight