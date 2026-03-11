Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Lufthansa nach einer Anpassung der Schätzungen von 7,50 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Die geopolitischen Risiken würden größer, doch die strukturelle Erholung des Geschäfts bleibe bei der Fluggesellschaft intakt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. 2025 habe diese ein solides Ergebnis erzielt. Ein strategischer Fokus bleibe die operative Verbesserung der Kernmarke./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 11:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
8.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
10:48
|Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar (AWP)
|
09:59
|Iran-Krieg: Wie die Lufthansa von der Krise am Golf profitiert (Spiegel Online)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
10.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 23.801 Pkt - Lufthansa mit Streik schwach (Dow Jones)
|
10.03.26
|Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf (AWP)
|
10.03.26
|Lufthansa-Streik: Piloten streiken am Donnerstag und Freitag (Spiegel Online)
|
10.03.26
|Piloten-Streik bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7.18
|-1.02%
