Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.18
CHF
-0.07
CHF
-1.02 %
14:13:08
SWX
11.03.2026 13:30:50

Lufthansa Halten

Lufthansa
7.25 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Lufthansa nach einer Anpassung der Schätzungen von 7,50 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Die geopolitischen Risiken würden größer, doch die strukturelle Erholung des Geschäfts bleibe bei der Fluggesellschaft intakt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. 2025 habe diese ein solides Ergebnis erzielt. Ein strategischer Fokus bleibe die operative Verbesserung der Kernmarke./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 11:10 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
7.99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
8.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

