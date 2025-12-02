Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bereich Consumer Brands sollte im vierten Quartal mit einer positiven Mengen- und Preisentwicklung das Investorenvertrauen stärken, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die gedämpfte Konsumstimmung und die verhaltene Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in den westlichen Märkten besser zu reflektieren, habe er jedoch seine Prognosen für 2026 reduziert./edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
68.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
68.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58