Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

63.60
CHF
-1.08
CHF
-1.67 %
17:11:58
SWX
02.12.2025 16:12:48

Henkel vz Kaufen

Henkel vz.
63.92 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bereich Consumer Brands sollte im vierten Quartal mit einer positiven Mengen- und Preisentwicklung das Investorenvertrauen stärken, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die gedämpfte Konsumstimmung und die verhaltene Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in den westlichen Märkten besser zu reflektieren, habe er jedoch seine Prognosen für 2026 reduziert./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:48 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

