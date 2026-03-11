Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,094 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 986,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,443 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,27 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,95 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch