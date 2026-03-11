Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Kennzahlen 11.03.2026 23:11:00

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

So sehen die Prognosen der Experten für die K+S-Bilanz aus.

K+S
7.55 EUR -5.03%
K+S wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,094 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 986,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,443 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,27 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,95 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Bildquelle: K+S