SMI 13'420 0.0%  SPI 18'485 -0.1%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'381 0.5%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 6'001 0.1%  Gold 4'582 1.6%  Bitcoin 72'243 -0.8%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 62.9 -0.2% 
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

66.14
CHF
1.16
CHF
1.79 %
13:06:54
SWX
12.01.2026 11:35:44

Henkel vz Buy

Henkel vz.
66.54 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist"./ag/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.36 € 		Abst. Kursziel*:
14.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

