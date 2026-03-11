Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Blick 11.03.2026 10:22:44

Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz befand sich um 10:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.5 Prozent auf 70.50 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 7.80 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 214’683 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 1.3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

