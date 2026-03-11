Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie

11.03.2026

Oracle Buy

Oracle
129.34 CHF 7.92%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 167.93 		Abst. Kursziel*:
48.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 164.18 		Abst. Kursziel aktuell:
52.27%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

