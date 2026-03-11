Oracle 129.34 CHF 7.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.