Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 167.93
|
Abst. Kursziel*:
48.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 164.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.27%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|127.53
|6.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|
UBS AG
Linde Buy
|13:59
|
UBS AG
Oracle Buy
|13:30
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:17
|
Barclays Capital
HOCHTIEF Equal Weight
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Porsche vz. Neutral