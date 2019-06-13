Henkel vz. 67.51 CHF 1.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT



