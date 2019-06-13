Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71.38 € 		Abst. Kursziel*:
12.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
Analyst Name::
Patrick Folan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

