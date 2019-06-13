Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 14:04:04
Henkel vz Overweight
Henkel vz.
67.51 CHF 1.25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.38 €
|
Abst. Kursziel*:
12.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
|
Analyst Name::
Patrick Folan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
10:55
|Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
09:48
|Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
06.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14:04
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|96.88
|-3.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight
|14:05
|
Barclays Capital
RATIONAL Overweight