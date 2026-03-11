Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
62.50CHF
-1.88CHF
-2.92 %
12:49:50
SWX
11.03.2026 11:32:13
Henkel vz Market-Perform
Henkel vz.
64.33 CHF -2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
69.86 €
|
Abst. Kursziel*:
7.30%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
69.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.33%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse