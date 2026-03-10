Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

341.80
CHF
-15.40
CHF
-4.31 %
14:20:52
SWX
11.03.2026 13:17:12

HOCHTIEF Equal Weight

HOCHTIEF
344.34 CHF -1.36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
419.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
381.80 € 		Abst. Kursziel*:
9.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
381.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.86%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:17 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
10.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
