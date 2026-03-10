HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
419.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
381.80 €
|
Abst. Kursziel*:
9.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
381.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.86%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
10.03.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Hochtief erhält Grossauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden (AWP)
|
10.03.26
|MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|341.40
|-4.42%
